Η Λίβερπουλ ενημέρωσε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα πως προμηθεύτηκε περίπου 20 χιλιάδες εισιτήρια για τον τελικό του Champions League, όσα δηλαδή θα έχει στη διάθεσή της και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τελικός του Παρισιού «κλείδωσε». Μετά τη Λίβερπουλ που σφράγισε την πρόκριση στο «Θεράμικα» απέναντι στη Βιγιαρεάλ, σειρά πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης που πέταξε εκτός Champions League τη Μάντσεστερ Σίτι με επική ανατροπή και μετράει αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού κόντρα στους Reds στις 28 Μαΐου.

Μια μέρα μετά την γνωστοποίηση των δυο φιναλίστ, η Λίβερπουλ ενημέρωσε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της τον αριθμό των εισιτηρίων που έλαβε από την UEFA για τον μεγάλο τελικό του «Σταντ Ντε Φρανς».

Όπως έγινε γνωστό, ο αριθμός αφορά 19.618 εισιτήρια που θα διανεμηθούν στους οπαδούς της ομάδας, ενώ ακόμη 382 θα μοιραστούν σε παίκτες και μέλη του συλλόγου για καλύψουν δικές τους ανάγκες.

Τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων φυσικά θα προμηθευτεί και η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τα υπόλοιπα εισιτήρια θα διανεμηθούν στο ντόπιο φίλαθλο κοινό από την UEFA.

#LFC has released the following ticket details for the Champions League final against Real Madrid on Saturday May 28.