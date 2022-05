Βενγκέρ: «Στα 30 του ο Μπενζεμά είχε παραπανίσια κιλά, τώρα είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς» (vid)

Ο Αρσέν Βενγκέρ έπλεξε το εγκώμιο του Καρίμ Μπενζεμά, για τον οποίο τόνισε πως η απώλεια βάρους τον έχει ωφελήσει ώστε σήμερα να είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο.

Ο Γάλλος στράικερ βρήκε ξανά δίχτυα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, έφτασε τα 15 γκολ στο Champions League και τα 10 στα τελευταία του πέντε ματς στη διοργάνωση και με αυτόν τον τρόπο βοήθησε την Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Καρίμ Μπενζεμά, μετά το τέλος του αγώνα με τους Πολίτες, δεν θα μπορούσε να μην ήταν το θέμα συζήτησης στο στούντιο του «beIN SPORTS», εκεί όπου ο Αρσέν Βενγκέρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 34χρονο Γάλλο φορ. Μεταξύ άλλων, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ τόνισε ότι οι καλύτεροι επιθετικοί του κόσμου είναι άνω των 30 και ισχυρίζεται ότι ο Μπενζεμά έχει ωφεληθεί από την απώλεια βάρους.

«Θα έλεγα ότι είναι μια επίδειξη ευφυΐας και αποτελεσματικότητας. Ό,τι κάνει είναι έξυπνο και φαίνεται απλό. Όταν τον βλέπω να παίζει, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω το ίδιο. Μυρίζει τον ρυθμό του παιχνιδιού όσο κανένας άλλος.

Είναι κάτι ενδιαφέρον που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη τώρα. Οι γηραιότεροι επιθετικοί είναι οι πιο αποτελεσματικοί. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Καρίμ Μπενζεμά, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, βάζουν γκολ στα 35 και στα 40 τους. Οι καλύτεροι επιθετικοί στην Ευρώπη είναι όλοι άνω των 30 ετών. Χρησιμοποιούν κάθε λάθος του αντιπάλου.

Ο Μπενζεμά, θα έλεγα, μέχρι τα 30, είχε δύο ή τρία κιλά παραπανίσια. Τώρα είναι πραγματικός αθλητής και γι' αυτό σήμερα, σίγουρα, είναι ένας από τους δύο ή τρεις καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βενγκέρ.

