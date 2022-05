«Μεθυσμένος» ακόμα από το νέκταρ της πρόκρισης στον τελικό του Champions League, ο Κλοπ βρήκε τον χρόνο να συγχαρεί και τον Νατ Φίλιπς που πανηγύρισε μαζί με τη Μπόρνμουθ την άνοδο στην Premier League.

Η χαρισματική προσωπικότητά του δεδομένα τον κάνει να ξεχωρίζει. Ο Γιούργκεν Κλοπ πάντα βρίσκει τον τρόπο να διαφοροποιείται από την υπόλοιπη προπονητική ελίτ, είτε χάρη στο εκρηκτικό ταπεραμέντο του, είτε χάρη στις ιδιαίτερες δηλώσεις που παραχωρεί ανά καιρούς στις συνεντεύξεις Τύπου.

Και μια τέτοια περίπτωση προέκυψε και μετά την πρόκριση της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League. Τη στιγμή που οι περισσότεροι θα ήταν ακόμα «μεθυσμένοι» από το νέκταρ της επιτυχίας τους, ο ιδιάζων 54χρονος προπονητής βρήκε τον χρόνο να στρέψει λίγο το βλέμμα του και προς την... Championship.

Συγκεκριμένα, ο Κλοπ συνεχάρη τον Νατ Φίλιπς, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Μπόρνμουθ και το βράδυ της Τρίτης (3/5) πανηγύρισε μαζί με τους Cherries την επιστροφή τους στην Premier League.

Ένα εισιτήριο ανόδου που εξασφαλίστηκε μετά και τη νίκη με 1-0 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Κλοπ να μην ξεχνά την επιτυχία της ομάδας του νεαρού Άγγλου και να τον επιβραβεύει λίγο πριν αποχωρήσει από τη συνέντευξη Τύπου.

«Παρεμπιπτόντως, συγχαρητήρια στον Νατ Φίλιπς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της Λίβερπουλ, ο οποίος σχολίασε με θετικό τρόπο το γεγονός πως ακόμα και σε μια τέτοια στιγμή ο Κλοπ θυμήθηκε ένα μέλος της ομάδας που έχει φύγει με δανεισμό.

Classy message from Jürgen Klopp to Nat Phillips 👏



In the midst of the #UCL celebrations he congratulated the Liverpool loanee on his promotion with @afcbournemouth 🍒 pic.twitter.com/HNXIFyRh71