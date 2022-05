Ο Σαντιό Μανέ ήταν εκείνος που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης στον μεγάλο τελικό για την Λίβερπουλ στο «Κεράμικα», για να γίνει και ο κορυφαίος Αφρικανός σκόρερ στα νοκ-άουτ του Champions League.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός καταφέρνοντας να περάσει τον Ρούλι που έκανε έξοδο πολλά μέτρα από την εστία του όταν πλέον η Βιγιαρεάλ... είχε χάσει τα πάντα, πλάσαρε στην κενή εστία για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 και να βρεθούν οι «κόκκινοι» με ανατροπή και τεράστια νίκη στο ματς του Παρισιού στις 28 του μηνός.

Ο Μανέ με αυτό το γκολ έφτασε στα 15 τέρματα στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεπερνώντας και τον Ντιντιέ Ντρογκμπά που είχε σταματήσει στα 14 στη θητεία του στην Ευρώπη. Ακολουθεί και ο Μοχάμεντ Σαλάχ με 11 γκολ στα νοκ-άουτ, δίχως να συνεισφέρει στα ματς της Λίβερπουλ απέναντι στην Βιγιαρεάλ, ενώ, ο Σαμουέλ Ετό είχε μείνει στα 10 γκολ.

Sadio Mane is now the highest-scoring African player in Champions League knockout history 👏



1️⃣5️⃣ Sadio Mane 🇸🇳

1️⃣4️⃣ Didier Drogba 🇨🇮

1️⃣1️⃣ Mohammed Salah 🇪🇬

1️⃣0️⃣ Samuel Eto’o 🇨🇲



AFCON #ChampionsLeague Liverpool #RMAMCI pic.twitter.com/rI7svMt7zB