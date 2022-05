Η Βιγιαρεάλ συνεχάρη τη Λίβερπουλ μετά το τέλος του ματς στο «Θεράμικα», χαρακτηριζόντας την «φανταστική ομάδα».

Ξεπέρασε τον εαυτό της, πίστεψε στο όνειρο, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και για 45 λεπτά ήταν για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης. Η Βιγιαρεάλ, όμως, δεν μπόρεσε να πράξει κι αυτό το θαύμα, αφού το εμπόδιο της Λίβερπουλ αποδείχθηκε απροσπέλαστο. Στο φινάλε, όμως, είχε μόνο θετικά λόγια να πει για τους Reds, οι οποίοι οδεύουν προς το Παρίσι για τον 10ο τελικό Champions League/Κυπέλλου Πρωταθλητριών της ιστορίας τους.

Μετά το τέλος του αγώνα στο «Θεράμικα», οι άνθρωποι του Κίτρινου Υποβρύχου ανήρτησαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter συγχαρητήριο έως κι αποθεωτικό tweet για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, γράφοντας:

«Καλή τύχη Reds για το μέλλον, είστε φανταστική ομάδα»

Villarreal CF would like to congratulate @LFC for reaching the @ChampionsLeague final.



Good luck in the future Reds, you're a fantastic team.#UCL pic.twitter.com/1VFSfhAdLB