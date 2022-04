Ο Τιάγκο βρίσκεται σε τρομερή φόρμα κι αυτό φρόντισε να το δείξει και κόντρα στην Βιγιαρεάλ, ολοκληρώνοντας το ματς με 96% ποσοστό στις πάσες του.

Ο Ισπανός χαφ ήταν γι' ακόμη ένα παιχνίδια κάτι παραπάνω από πολύτιμος για την Λίβερπουλ. Εκανε ό,τι ήθελε στον άξονα, κάνοντας τη δουλειά των μέσων της Βιγιαρεάλ εξαιρετικά δύσκολη, όντας ο MVP των «Reds» στον πρώτο ημιτελικό, τίτλος που επικυρώθηκε και με το ανάλογο βραβείο από την UEFA μετά το τέλος του αγώνα.

Ο 31χρονος μέσος κόντρα στο «κίτρινο υποβρύχιο» είχε 96% ποσοστό στις πάσες του, δίνοντας έτσι συνέχεια σε ένα φοβερό σερί που έχει χτίσει στα τελευταία παιχνίδια. Συγκεκριμένα απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έβερτον και Βιγιαρεάλ, ο Τιάγκο είχε συνολικά 326 σωστές μεταβιβάσεις από τις 337 που επιχείρησε. Με λίγα λόγια, έκανε μόλις έντεκα λανθασμένες πάσες σε τέσσερα ματς!

