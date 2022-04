Ρεσιτάλ στις μακρινές μεταβιβάσεις, παρών όπου χρειαζόταν για να αναχαιτίζει επιθέσεις και να μοιράζει παιχνίδι, ο Τιάγκο Αλκάνταρα ήταν «μαεστρικός» για τη Λίβερπουλ κόντρα στη Βιγιαρεάλ και δικαίως κέρδισε τον τίτλο του MVP.

Σαλάχ και Μανέ συνεργάστηκαν στη φάση του 2-0. Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ρόμπερτσον «όργωσαν» τις πλευρές τους και παρήγαγαν παιχνίδι ασταμάτητα. Αυτός, όμως, που «έλαμψε» όσο κανείς άλλος από τους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ κόντρα στη Βιγιαρεάλ ήταν ο Τιάγκο Αλκάνταρα.

Shining under the Anfield lights again 😍



Special, @Thiago6 🪄 pic.twitter.com/X9Gnjwa966