Ο Κώστας Τσιμίκας απουσίασε αιφνιδίως από την προπόνηση της Λίβερπουλ ένα 24ωρο πριν τον πρώτο ημιτελικό του Champions League κόντρα στη Βιγιαρεάλ (27/4, 22:00) και η συμμετοχή του, πλέον, κρίνεται αμφίβολη.

Απουσία εκτός προγράμματος περιλάμβανε η τελευταία ανοιχτή προπόνηση της Λίβερπουλ ενόψει του ματς κόντρα στη Βιγιαρεάλ (27/4, 22:00, Cosmotesport1HD, Live Gazzetta). Κι αυτή έχει να κάνει με τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Έλληνας μπακ δεν ήταν ανάμεσα στους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ που συγκεντρώθηκαν στο «Kirkby» για το πρώτο μέρος του προγράμματος και ως εκ τούτου δεν προπονήθηκε, θέτοντας έτσι ερωτηματικό για το αν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού, αλλά και τον λόγο πίσω από την απουσία του.

Ο «Τσίμι» έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός κόντρα στο Κίτρινο Υποβρύχιο, ωστόσο, η απουσία του περιπλέκει τα πράγματα, μόλις ένα 24ωρο πριν από τη σέντρα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως το μοναδικό πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζουν οι Reds είναι ο Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Έτσι, η απουσία του Τσιμίκα ενδεχομένως να μη σημαίνει πως θα χάσει την αναμέτρηση της Τετάρτης, αλλά σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει κάποια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής ή τυχόν θέμα φυσικής κατάστασης που τον υποχρέωσε να προπονηθεί ατομικά.

NEW: Kostas Tsimikas doubtful as Liverpool train on eve of Villarreal clash https://t.co/O5M5eQM2TX