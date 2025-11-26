Σε μία δήλωση που μπορεί να δημιουργήσει μόνο... ερωτηματικά στους οπαδούς της Λίβερπουλ προέβη ο Άρνε Σλοτ.

Σε μία εφιαλτική σεζόν μετατρέπεται η φετινή για την Λίβερπουλ. Οι Reds βρίσκονται πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, ενώ το πρόσφατο... γερό χαστούκι από την Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League έριξε κι άλλο λάδι στην φωτιά της γκρίνιας.

Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί τόσο οι παίκτες, λόγω της απόδοσής τους, όσο και ο Άρνε Σλοτ. Η Λίβερπουλ ξόδεψε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο, ωστόσο ήδη από την αρχή της σεζόν δυσκολεύεται πολύ να βρει τα πατήματά της, πόσο μάλλον να πρωταγωνιστήσει.

Λίγες ώρες πριν η Λίβερπουλ υποδεχθεί την Αϊντχόφεν (26/11, 22:00) για το Champions League, ο Σλοτ εξέφρασε μία άποψη που θα συζητηθεί πολύ στο Νησί όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του ως προπονητής των Reds. Ο Ολλανδός τεχνικός παραδέχθηκε πως είναι... μπερδεμένος, καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί κατάλληλα το ρόστερ του ώστε να παίρνει θετικά αποτελέσματα.

«Είμαι κι εγώ μπερδεμένος, όπως και τόσοι άλλοι. Πώς είναι δυνατόν να μην βρίσκω τον τρόπο να κερδίζω με τέτοια ομάδα που έχω; Έχουμε μεν νικήσει τρία από τα τέσσερα παιχνίδια στο Champions League, αλλά είναι σαφές ότι έχουμε χάσει πάρα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.