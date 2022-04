Γκουαρδιόλα: «Αν πρέπει να ανταγωνιστούμε την ιστορία της Ρεάλ δεν έχουμε καμία πιθανότητα» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου ημιτελικού του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι και ξεκαθάρισε πως ενώ η ιστορία των δυο ομάδων δεν είναι συγκρίσιμη, το αποτέλεσμα θα το κρίνουν οι ποδοσφαιριστές.

Την Τρίτη (26/4, 22:00) ξεκινούν τα ημιτελικά του Champions League με την Μάντσεστερ Σίτι να υποδέχεται στο «Έτιχαντ» τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου επισήμανε πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του να βρίσκεται στους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να αντιμετωπίζει μια ιστορική ομάδα, όπως είναι οι «Μερένγκες», ενώ ξεκαθάρισε πως πρωταγωνιστές του ματς δεν θα είναι αυτός και ο Κάρλο Αντσελότι αλλά οι ποδοσφαιριστές.

Οι δηλώσεις του Καταλανού τεχνικού:

«Αν πρέπει να ανταγωνιστούμε την ιστορία τους, δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Μιλάει από μόνο της. Θέλουμε να παίξουμε μαζί τους. Είναι μια ευκαιρία να βελτιωθούμε. Θα προσπαθήσουμε να επιτεθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πριν από 10 χρόνια δεν θα βρισκόμασταν ποτέ εδώ. Το να φτάσουμε στον τελικό είναι πάντα ένα καλό μάθημα για εμάς. Θα παίξουμε 11 εναντίον 11 και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε.

Η Ρεάλ έχει παίκτες που έχουν βρεθεί σε τέτοια παιχνίδια πολλές φορές στο Champions League. Είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις. Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ, ούτε ο Αντσελότι θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε τους ημιτελικούς. Αυτό το παιχνίδι ανήκει στους παίκτες. Θα κάνουν τη διαφορά, και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα. Υπάρχει πάντα ένας νέος στόχος να εκπληρώσω. Με τον σύλλογο, παίρνουμε αποφάσεις μαζί. Ο κόσμος θα πει αν η αποστολή ολοκληρώθηκε ή όχι».

