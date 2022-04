Οι Γκρίλις και Σάβιτς συνέχισαν να τα λένε σε έντονο ύφος πηγαίνοντας προς τ' αποδυτήρια, για να έρθει ο Γουόκερ να σπρώξει τον Βρσάλικο προτού εκείνος γίνει έξαλλος και πετάξει το διακριτικό φανελάκι στον Λαπόρτ.

Νέο βίντεο ήρθε στην επιφάνεια από τις στιγμές έντασης στον διάδρομο προς τ' αποδυτήρια του Wanda Metropolitano μετά το 0-0 της Σίτι με την Ατλέτικο και την πρόκριση των «πολιτών» στα ημιτελικά και του φετινού Champions League.

Η κόντρα των Γκρίλις και Σάβιτς συνεχίστηκε και μετά το σφύριγμα της λήξης με τους δυο τους να τα λένε σε πολύ έντονο ύφος και τον Ντίας να τραβάει τον Άγγλο συμπαίκτη του για να τον απομακρύνει.

Ο Κάιλ Γουόκερ που μπήκε στους καυγάδες έσπρωξε τον Βρσάλικο που λίγο αργότερα πέταξε το διακριτικό φανελάκι του προς τους παίκτες του Γκουαρδιόλα και ήταν έξαλλος, προσπαθώντας να ορμήξει στους αντιπάλους του.

Savic & Grealish have words entering the tunnel and Kyle Walker & Scott Carson weren't having any form of aggro from Athletico. #mcfc #AthleticoMadrid #UCL pic.twitter.com/TMtNOrf4NF