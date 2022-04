Ο Στεφάν Σάβιτς ήταν εκείνος που άρχισε τον «τσαμπουκά» μεταξύ των παικτών της Ατλέτικο και της Σίτι σέρνοντας τον Φόντεν από τη φανέλα, το πήγε ένα βήμα... παραπέρα τραβώντας από τα μαλλιά τον Γκρίλις και παρά το ότι δέχθηκε κίτρινη, τελείωσε τα δύο ματς χωρίς φάουλ!

Βλέποντας κανείς τις «κοκορομαχίες» και τα έντονα νεύρα μεταξύ των παικτών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε της ρεβάνς, θα είχε μάλλον την εντύπωση ότι ο Στεφάν Σάβιτς βρισκόταν ως... δια μαγείας ακόμα στο παιχνίδι. Ο Μαυροβούνιος στόπερ έχασε εντελώς την ψυχραιμία του και ουσιαστικά ήταν εκείνος που δυναμίτισε το κλίμα, μετά την κλωτσιά του Φελίπε στον Φόντεν που τιμωρήθηκε εν τέλει με κόκκινη κάρτα. Αρχικά, έπιασε τον Φόντεν από τη φανέλα και τον έσυρε πέραν της γραμμής του πλαγίου, προκαλώντας έτσι τη γενικευμένη σύρραξη που ακολούθησε μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ενώ δεν κρατήθηκε και τράβηξε εν συνεχεία τον Τζακ Γκρίλις από τα μαλλιά!

Το παράδοξο της υπόθεσης; Ότι ο Στεφάν Σάβιτς ολοκλήρωσε 180 λεπτά αγώνα χωρίς να υποπέσει στο παραμικρό φάουλ! Το διπλό περιστατικό συνέβη με το ματς να έχει διακοπεί και η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε μοιάζει να είναι το... μίνιμουμ για τη συμπεριφορά του, η οποία παρ' όλα αυτά θα μείνει ως «καθαρή» στην κανονική ροή των δύο αγώνων.

