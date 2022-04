Στα επεισόδια στον διάδρομο προς τ' αποδυτήρια του Wanda Metropolitano, ο Βρσάλικο πέταξε το διακριτικό του φανελάκι προς τον Λαπόρτ, έκανε κινήσεις για να ορμήξει στους παίκτες της Σίτι και τότε παρενέβη η Αστυνομία.

Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν μετά τη λήξη του επαναληπτικού προημιτελικού στη Μαδρίτη, με τη Σίτι να προκρίνεται στα ημιτελικά, κάθε άλλο παρά τιμητικές για την Ατλέτικο ήταν.

Οι Σάβιτς και Βρσάλικο ήταν κυρίως εκείνοι που βγήκαν εκτός ελέγχου, με τον δεύτερο να πετάει και το διακριτικό του φανελάκι προς τους παίκτες των «πολιτών», με τον Λαπόρτ να το δέχεται στο κεφάλι.

Έπειτα, έκανε κινήσεις να τους ορμήξει, παρενέβη η Αστυνομία, ενώ, ο Έντερσον και ορισμένοι άλλοι πιο ψύχραιμοι κρατούσαν τον Κάιλ Γουόκερ για να μη συμμετέχει στους καυγάδες.

The full time scenes between Madrid and City… incredible 🤣pic.twitter.com/6csrMQh7Rr