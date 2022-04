Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς και η οικογένεια του δέχονται απειλές για τη ζωή τους μετά τον αποκλεισμό των Βαυαρών από τη Βιγιαρεάλ.

Η Μπάγερν Μονάχου υπέστη αποκλεισμό-σοκ από τα προημιτελικά του Champions League κόντρα στη Βιγιαρεάλ του Ουνάι Έμερι, μέσα στην «Αλιάνζ Αρένα». Τύπος και οπαδοί βράζουν τόσο με τον τεχνικό των Βαυαρών, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, όσο και με τον αθλητικό διευθυντή και πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, ο οποίος χρεώνεται την επιλογή της απομάκρυνσης του Χάνσι Φλικ και την πρόσληψη του πρώην τεχνικού της Λειψίας.

Έξαλλοι οπαδοί της Μπάγερν έχουν στείλει μέχρι και απειλές... θανάτου στον Σαλιχάμιτζιτς και στην οικογένεια του, με την σύζυγο του, Έσθερ Κοπάδο, να δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά από αυτά τα μηνύματα, με ένα από αυτά να αναφέρει «Εάν ο Σαλιχάμιτζιτς δεν αφήσει την Μπάγερν, θα χρησιμοποιήσουμε τα μαχαίρια πάνω σε εσένα και στο γιο σου» και την Κοπάδο να σχολιάζει «Απειλές θανάτου; Σοβαρά; Τι δικαίωμα έχουν μερικοί να επιτίθενται στην οικογένειά μας με έναν τέτοιο τρόπο; Έτσι κάνουν οι οπαδοί; Λυπάμαι για αυτούς».

Hasan Salihamidžić's wife Esther shared death threats and insults sent to her and her family on Instagram pic.twitter.com/IxasMJTvD0