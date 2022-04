Ο Τιερί Ανρί ανέλυσε με απολαυστικό τρόπο το γκολ του Καρίμ Μπενζεμά, τονίζοντας πόσο καλή ήταν η κίνηση του συμπατριώτη του προτού σκοράρει, εξηγώντας ότι ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκε με τον Βινίσιους ήταν απλά άψογος. Η ανάλυσή του μάλιστα ήταν αρκετή προκειμένου να ξεσηκώσει το κοινό στο Twitter και να τον αποθεώσει για τα λεγόμενά του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Τσέλσι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τη φάση των προημιτελικών του Champions League, ωστόσο να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής των «μερένγκες» δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος εκτός του Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε στην παράταση ακόμη ένα γκολ με κεφαλιά, πέτυχε το 83ο του γκολ στη συγκεκριμένη διοργάνωση και «κλείδωσε» το εισιτήριο για την ομάδα του.

The amount of respect Henry commands from his Co-pundits and the way he captivates the room whenever he speaks about football is a beautiful sight. My GOAT. https://t.co/xyy5kXEuO2