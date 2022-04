«Ξάπλωσε» τρεις αμυντικούς της Ρεάλ για να σκοράρει. Θα μπορούσε να έχει στείλει την Τσέλσι στα ημιτελικά. Ένα καλό να κάνει, θα του επιστραφεί κάτι που θα τον «χαλάσει». Ο Τίμο Βέρνερ αντίκρισε την ποδοσφαιρική του μοίρα στη βραδιά της Μαδρίτης.

Ο Βέρνερ σκόραρε με τρόπο που ανάγκασε την άμυνα της Ρεάλ να τους «υποκλιθεί». Κι αν τελικά οι «μπλε» κατάφερναν να πάρουν αυτή την πρόκριση που θα ήταν μαγική, τότε θα μπορούσε να σβήσει μονομιάς όλες τις αρνητικές εντυπώσεις που έχει μερίδα του κόσμου της ομάδας για εκείνον και την αποτελεσματικότητά του.

Δεν το κάνει συχνά κάτι τέτοιο. Ο Τίμο Βέρνερ μετακινήθηκε στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2020 προκειμένου να πετυχαίνει τέτοια τέρματα και να είναι τόσο μεγάλος μπελάς στην αντίπαλη άμυνα. Και σε τόσο μεγάλα ματς. Και σίγουρα δεν το έχει καταφέρει αυτό στον βαθμό που θα το ήθελε η Τσέλσι από εκείνον. Επί Λάμπαρντ... δεν μπορούσε να ξυπνήσει, ενώ, ακόμα και με τον Τούχελ, περνάει κάποια καλά διαστήματα και αρκείται μερικές φορές στη μετριότητα.

Πέρυσι στα ημιτελικά απέναντι στην Ρεάλ σκόραρε και συνείσφερε. Φέτος το έκανε στα προημιτελικά κόντρα στους «μερένγκες» και ο τρόπος με τον οποίο νίκησε τον Κουρτουά, τον έκανε να κερδίσει χειροκρότημα. Η μαγεία του Μόντριτς και το πλασέ του Ροντρίγκο ελάχιστα δευτερόλεπτα αφότου είχε περάσει στο ματς, δεν επέτρεψαν στον Βέρνερ να στείλει την Τσέλσι στους «4». Κι όμως, έχοντας και την ασίστ στο πρώτο γκολ των «μπλε» από τον Μάουντ, ο Γερμανός επιθετικός μπορεί να κοιμάται ήσυχος τις ημέρες μετά από τον επαναληπτικό προημιτελικό, έχοντας καθαρή τη συνείδησή του.

Ο συμπατριώτης του, Μίροσλαβ Κλόζε, φυσικά και είναι σημείο αναφοράς για την καριέρα κάθε Γερμανού ποδοσφαιριστή με όσα είχε καταφέρει εκείνος και ειδικά σε επίπεδο εθνικής ομάδας σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο Τίμο Βέρνερ καλό θα είναι να ενημερωθεί, αν δεν το ξέρει ήδη, πως έχει καταφέρει να τον αφήσει πίσω σε ό,τι αφορά στα τέρματα που έχουν πετύχει οι δυο τους στο Champions League! Ο άλλοτε γκολτζής κλάσης, είχε σταματήσει στα 14 στις συμμετοχές που είχε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με τον νυν επιθετικό της Τσέλσι να φτάνει στα 15 με αυτό που πέτυχε το βράδυ της Τρίτης στο «Μπερναμπέου».

Επιπλέον, έχει αφήσει πίσω και τον τεράστιο, Ρονάλντο! Ο μάγος της Βραζιλίας, όσο πρόλαβε ν' αγωνιστεί και να προκαλέσει αντίκτυπο στ' αστέρια, είχε πιάσει μονάχα τα 14 γκολ και δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Οι δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους ξεπέρασε ο Βέρνερ με τον δικό του τρόπο και δίχως να έχει την αίγλη και την αποδοχή που απολάμβαναν οι Κλόζε και Ρονάλντο, είναι εκείνοι που είχαν γράψει μοναδική ιστορία στο Μουντιάλ. Ο Γερμανός με 16 γκολ και το «φαινόμενο» με 15 είχαν βάλει τα γυαλιά σε όλους τους υπόλοιπους...

Φέτος έπαιξε σε 5 ματς με την Τσέλσι στο Champions League, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να φτάνουν μέχρι τα προημιτελικά και ν' αφήνουν πλέον το τρόπαιο που κατέκτησαν πέρυσι, να περιμένει νέο κάτοχο μέχρι και το φινάλε του τουρνουά. Ο Βέρνερ αγωνίστηκε σε πέντε αναμετρήσεις, ξεκινώντας βασικός στις 3 εξ αυτών, ωστόσο, ήταν τρομερά αποτελεσματικός.

Πέτυχε 4 τέρματα και είχε 2 ασίστ σε 244 αγωνιστικά λεπτά, φτάνοντας την επίδοσή του στη συμμετοχή σε τέρμα για τους «μπλε» στα 2,24 γκολ ανά 90λεπτο. Από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι το 2020 σε 13 συμμετοχές ως βασικός σε αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, έχει σκοράρει 8 φορές και έχει μοιράσει 5 ασίστ. Κι όμως, μια κίνησή του, για όσους την παρατήρησαν και θα έπρεπε να την έχουν μόνιμα στο μυαλό τους, αξίζει να μνημονεύεται...

Timo Werner sat down half of Real Madrid's defence before his goal 😱 pic.twitter.com/hdQtJwcw6e