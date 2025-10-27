Σοκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παίκτης της ομάδας Νέων ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του έβαλε τέλος στη ζωή του
Μια τραγική είδηση έρχεται να προκαλέσει θρήνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Ο 21χρονος Ρις Μπένετ, αρχηγός της ομάδας Νέων που κατέκτησε το Youth Cup το 2022, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα social media πως ο πατέρας του έβαλε τέλος στη ζωή του.
Ο νεαρός αμυντικός, που είχε αγωνιστεί στο πλευρό των Μέινου και Γκαρνάτσο στο παρελθόν, εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο του, γράφοντας: «Δεν μπορώ να το πιστέψω... Από το να με πηγαίνεις παντού ως παιδί, στο να με βλέπεις να γίνομαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Σε αγαπώ σε αυτή και στην επόμενη ζωή». Στην ίδια ανάρτηση, ο Μπένετ έστειλε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης τονίζοντας πως «η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα» και προέτρεψε όσους ταλανίζονται από αντίστοιχες σκέψεις να μιλήσουν.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του έχει παραχωρήσει άδεια ειδικού σκοπού για τον παίκτη της, ενώ πολλοί συμπαίκτες του έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης. Ο Μπένετ, που πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στη Φλίτγουντ Τάουν, θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα των Κόκκινων Διαβόλων.
