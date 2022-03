Οι οπαδοί της Ατλέτικο θέλησαν να προκαλέσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Μέσι πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης κόντρα στη Γιουνάιτεντ.

Αυτή η κόντρα κρατάει... χρόνια. Από το 2009 συγκεκριμένα, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο εγκατέλειψε το Μάντσεστερ για να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης και παράλληλα να γίνει ορκισμένος εχθρός της συμπολίτισσας, Ατλέτικο. Και μπορεί να έχουν περάσει 3,5 χρόνια από τη στιγμή που αποχώρησε από τη Μαδρίτη, όμως οι Ροχιμπλάνκος δεν ξεχνούν! Πράγμα που απέδειξαν και στην αναμέτρηση κόντρα στη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», με τους οπαδούς τον Μαδριλένων να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του «Μέσι» πριν από τη σέντρα για τη ρεβάνς των «16» του Champions League, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να πικάρουν τον Πορτογάλο αστέρα.

Atletico Madrid fans chanting "Messi" at Cristiano Ronaldo during the warm-up! 👀 #UCL



🎥 @PaulTchoukriel pic.twitter.com/R6xYhDtXKP