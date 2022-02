Λίνεκερ: «Θα πρέπει να έχουμε λιγότερες προσδοκίες πλέον από τους Μέσι και Κριστιάνο»

Ο Γκάρι Λίνεκερ ανέφερε πως δεν πρέπει ο κόσμος να έχει πλέον υψηλές προσδοκίες από τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω της ηλικίας τους.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε την μεγάλη ευκαιρία να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τρίτης (15/02) στο «Παρκ Ντε Πρενς». Ωστόσο, είδε τον Τιμπό Κουρτουά να αποκρούει την προσπάθειά του από την άσπρη βούλα και με αυτόν τον τρόπο έγραψε αρνητική ιστορία.

Από την άλλη ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπειτα από ένα έξι διαδοχικά παιχνίδια «ξηρασίας» ήθελε πάση θυσία το γκολ και το θετικό αποτέλεσμα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το κατάφερε, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο τέρμα.

Τα νούμερα των δύο μεγάλων αστέρων βέβαια κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και όχι σε αυτά που μας είχαν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, γι' αυτό ο Γκάρι Λίνεκερ έχει την εξήγηση καθώς θεωρεί πως οι δύο ποδοσφαιριστές μεγαλώνουν ηλικιακά και πλέον ο κόσμος δεν θα πρέπει να έχει τόσες υψηλές προσδοκίες.

«Ο Μέσι θα γίνει 35 τον Ιούνιο. Ο Ρονάλντο μόλις γιόρτασε τα 37α γενέθλιά του. Μάλλον πρέπει να μειώσουμε τις προσδοκίες μας. Κάνουν πάντα υπέροχα πράγματα, αλλά ακόμη και αυτοί οι θεοί του ποδοσφαίρου δεν μπορούν να αψηφούν τον χρόνο για πάντα», ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Άγγλος πρώην διεθνής επιθετικός.

Messi is 35 in June. Ronaldo has just turned 37. We should probably lower our expectations. They still do wonderful things, but not even these footballing Gods can defy father time forever. https://t.co/NXNUlyKMay