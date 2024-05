Απίστευτες εικόνες στη Γαλλία, εκεί όπου οπαδοί των Λυών και Παρί Σεν Ζερμέν συγκρούστηκαν σε αυτοκινητόδρομο λίγες ώρες πριν τη σέντρα στον τελικό του Κυπέλλου.

Για ακόμη μια φορά θλιβερές σκηνές στη Γαλλία, που μαστίζεται από την οπαδική βία! Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Κυπέλλου στη Λιλ ανάμεσα στη Λυών και την Παρί Σεν Ζερμέν, πούλμαν που μετέφεραν τους οπαδούς των δύο ομάδων συναντήθηκαν στα διόδια ενός αυτοκινητόδρομου και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα.

Όπως μετέδωσαν γαλλικά Μέσα, οι φίλοι της Λυών έριξαν πέτρες προς το λεωφορείο αυτών της Παρί και οι τελευταίοι απάντησαν πυρπολώντας με φωτοβολίδες τα «αντίπαλα» πούλμαν που τυλίχθηκαν στις φλόγες! Τα πράγματα δεν έμειναν εκεί, με μερίδες οπαδών των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια μέσα στη μέση του δρόμου.

25.05.2024🇫🇷Lyon - PSG, Lyon attacked a PSG bus, there was a fight and Lyon ran https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1Fl6fufALz