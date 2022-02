Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να κερδίσει τον Τιμπό Κουρτουά και διεύρυνε το σερί των χαμένων πέναλτι στο Champions League.

Ο Αργεντινός αστέρας είχε την μεγάλη ευκαιρία να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της Τρίτης (15/02) στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέσι είδε τον Τιμπό Κουρτουά να αποκρούει την προσπάθειά του από την άσπρη βούλα και με αυτόν τον τρόπο έγραψε αρνητική ιστορία.

Πλέον, ο 34χρονος αστέρας των Παριζιάνων μετράει πέντε χαμένα πέναλτι στην καριέρα του στο Champions League ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ του Τιερί Ανρί. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει τόσες αποτυχημένες προσπάθειες στα χρονικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Εως τώρα ο «Λίο» έχει εκτελέσει 23 πέναλτι και με αυτό κόντρα στην Παρί, στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας αφήνοντας πίσω του με 22 τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

