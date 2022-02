To Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) θα συνεδριάσει στις 3 Μαρτίου με τέσσερις αλλαγές κανονισμών να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

Για την Πέμπτη, 3 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί η 136η ετήσια συνέλευσή του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου (IFAB) με την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν να έχει γίνει γνωστή και μεταξύ των θεμάτων που θα πέσουν στο τραπέζι ξεχωρίζουν τέσσερις αλλαγές των κανονισμών, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλες τις διοργανώσεις από την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2022-23).

Καταρχάς προς μονιμοποίηση οδεύoυν οι πέντε αλλαγές από μια ομάδα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Θυμίζουμε πως το συγκεκριμένο μέτρο είχε ληφθεί προσωρινά μετά την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού. Στη συνέλευση θα συζητηθεί και το μέτρο για ειδικές αλλαγές σε περιπτώσεις χτυπημάτων στο κεφάλι. Aπό εκεί και πέρα προς έγκριση θα τεθούν και οι αλλαγές για τον κανονισμό του οφσάιντ, όπως επίσης και οι «τομές» στο VAR όπως η αυτοματοποίηση του οφσάιντ.

On 3 March 2022, The IFAB's 136th Annual General Meeting will take place as an online event. The agenda is now confirmed.



➡️ https://t.co/7TkOOYiCM8 pic.twitter.com/2fCfLeky79