Τσιμίκας: Η λαμπρή βραδιά του με την Ατλέτικο (vids)

Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε γι' ακόμη ένα παιχνίδι φανέλα βασικού και κέρδισε τόσο την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ, όσο και των οπαδών των «Reds».

Ο 25χρονος Έλληνας αμυντικός προτιμήθηκε από τον Γιούργκεν Κλοπ για το αριστερό άκρο της άμυνας, στον αγώνα με την Ατλέτικο. Αυτή ήταν και η όγδοη φετινή συμμετοχή του με τη φανέλα των «Reds» και η έκτη στο βασικό σχήμα.

Κόντρα στους «ροχιμπλάνκος» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, με ευστοχία στις πάσες και δημιουργία ευκαιριών. Συγκεκριμένα, είχε 40/48 εύστοχες πάσες, δημιούργησε δύο μεγάλες ευκαιρίες, μοίρασε τέσσερις «πάσες - κλειδιά» και τελείωσε το ματς, έχοντας συνολικά 66 ενέργειες.

Αυτές όμως που ξεχώρισαν ήταν οι δύο μεγάλες ευκαιρίες, οι οποίες λίγο έλειψαν να καταλήξουν στα δίχτυα της Ατλέτικο. Ο Τσιμίκας έχει αναπτύξει εξαιρετική σχέση με τον Ζότα στο γήπεδο, σε επίπεδο που οι δυο τους βρίσκονται με κλειστά μάτια. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, «σέρβιρε» δις στον Πορτογάλο επιθετικό, με την πρώτη τελική να αποσοβείται από τον Όμπλακ και τη δεύτερη να καταλήγει ελάχιστα άουτ.

Kostas Tsimikas when starting this season:



Games: 6

Wins: 6

Clean sheets: 6

Assists: 2



Should have had another assist for Jota tonight, too.



Our starting LB going forwards? pic.twitter.com/IfrbXMU9WL