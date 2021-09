Γιουνάιτεντ: Εξω φρενών με τον Σόλσκιερ ο Φαν Ντε Μπέεκ, πέταξε την τσίχλα που μασούσε επειδή έμεινε στον πάγκο (vid)

Ο Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ ήταν έξαλλος με την επιλογή του προπονητή του, Όλε Γκούναρ Σόλκσιερ να μην τον περάσει, τουλάχιστον, ως αλλαγή στο ματς με την Βιγιαρεάλ.

Ο Φαν ντε Μπεεκ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρεθεί στα βασικά πλάνα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Ενδεικτικό το γεγονός ότι την τρέχουσα σεζόν έχει αγωνιστεί σε μόλις τρία παιχνίδια.

Στον αγώνα με την Βιγιαρεάλ, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έριξε στη μάχη τους Φρεντ και Λίνγκαρντ στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, προκειμένου να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας και να φτάσει στο πολυπόθητο γκολ, το οποίο εν τέλει πέτυχε ο Ρονάλντο στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Νορβηγός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» ολοκλήρωσε και τις κινήσεις του κι έτσι ο Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ, έμεινε στον πάγκο. Την ώρα λοιπόν που οι συμπαίκτες του περνούσαν στον αγωνιστικό χώρο, ο Ολλανδός μέσος πέταξε νευρικά την τσίχλα που μασούσε, ενώ καθόταν στον πάγκο, με τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

🚨😳 | Donny Van De Beek lashes out after not being subbed on for Manchester United!



🔴 Man Utd 1-1 Villarreal 🟡#MUNVIL #UCLpic.twitter.com/y8e5qUJtl0