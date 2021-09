Φέρντιναντ: Εξω φρενών με τους παίκτες της Παρί που άφησαν τον Μέσι να ξαπλώσει (vid)

Εξαλλος έγινε ο Ρίο Φέρντιναντ όταν είδε τον Λιονέλ Μέσι, να ξαπλώνει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να μην περάσει η μπάλα, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαχρέζ.

Ο Αργεντινός αστέρας μπορεί να μην έχει καταφέρει ακόμα να προσαρμοστεί στο 100% με τη νέα του ομάδα, ωστόσο κατάφερε στο τέταρτο του παιχνίδι να ανοίξει λογαριασμό με πανέμορφο γκολ και μάλιστα να βοηθήσει την Παρί να φτάσει στη νίκη με 2-0, επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, οι «Πολίτες» κέρδισαν ένα φάουλ κοντά στην περιοχή του Ντοναρούμα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαχρέζ και με τον κίνδυνο η μπάλα να περάσει από το τείχος, ο Λιονέλ Μέσι, ξάπλωσε στο χορτάρι για να εμποδίσει την πορεία της.

Η συγκεκριμένη κίνηση όμως δεν άρεσε ιδιαίτερα στον Ρίο Φέρντιναντ, ο οποίος έγινε έξω φρενών με τους συμπαίκτες του Μέσι, οι οποίοι τον άφησαν να το κάνει/

«Δεν έπρεπε να τον αφήσουν να το κάνει! Αν ήμουν εγώ στην Παρί και τον έβλεπα να πέφτει θα του έλεγα: “Όχι, όχι, άσε εμένα να το κάνω εγώ για εσένα».

Πάντως γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μέσι προθυμοποιήθηκε να στηθεί στο συγκεκριμένο σημείο του τείχους, καθώς σε τέτοιες φάσεις τέτοιο ρόλο παίρνει ο Βεράτι, ο οποίος βέβαια εκείνη τη χρονική στιγμή είχε περάσει στον πάγκο.

Lionel Messi lying down behind the wall on free-kicks?!



Rio Ferdinand: "You can't! It's disrespectful!."If I was in that team I'd say listen, nah, nah, nah, I'll lay down for you!" pic.twitter.com/SkjgQiHoDu