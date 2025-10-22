H 3η αγωνιστική της League Phase περνά στην ιστορία, αφού σημειώθηκαν 71 γκολ, ρεκόρ στη διοργάνωση με το νέο format!

Η 1η αγωνιστική του Champions League πέρασε στην ιστορία με τα 67 τέρματα που επιτεύχθηκαν, μιας και ισοφάρισε το ρεκόρ της περσινής 5ης αγωνιστικής της League Phase. Ωστόσο, το διήμερο 21-22/10 τα γκολ έπεσαν... βροχή και η 3η στροφή της διοργάνωσης θα μείνει ανεξίτηλη! Ναι, στα 18 συνολικά παιχνίδια μπήκαν 71 γκολ (!), τα περισσότερα από κάθε άλλη αγωνιστική στην ιστορία του Champions League με το νέο format. Το 7-2 της Παρί Σεν Ζερμέν στη Γερμανία κόντρα στη Λεβερκούζεν έκλεψε την παράσταση, ενώ δυο ομάδες πέτυχαν από έξι τέρματα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε τρία παιχνίδια δε σημειώθηκαν γκολ, αυτό ανάμεσα στην Καϊράτ και την Πάφο FC, αυτό στο Μπέργκαμο, αλλά και αυτό ανάμεσα στην Μονακό και την Τότεναμ.