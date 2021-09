Γιώργος Αθανασιάδης, ο Έλληνας «κέρβερος» που έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει (vids)

Με τον Γιώργο Αθανασιάδη να κατεβάζει ρολά, η Σέριφ κατέκτησε ακόμη ένα τρίποντο στους ομίλους τους Champions League και ζει το απόλυτο όνειρο.

Ποιος θα φανταζόταν ότι η Σέριφ Τίρασπολ, έχοντας στο ρόστερ της, τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές (Αθανασιάδης, Κολοβό και Ευαγγέλου) θα έφευγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Ρεάλ, «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»; Όπως άλλωστε υπογράμμισε και η ίδια η UEFA, αυτή η νίκη αποτελεί το μεγαλύτερο σοκ στην ιστορία του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο 28χρονος Έλληνες γκολκίπερ, με τις καίριες κι εντυπωσιακές επεμβάσεις του, ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης με τους «μερένγκες» και συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να φύγει με τους τρεις βαθμούς από μία ιστορική έδρα.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης θα ήταν το απόλυτο πρόσωπο του Champions League και ότι ολόκληρη η Ευρώπη θα παραμιλούσε γι’ αυτόν; Ενδεχομένως ούτε ο ίδιος δεν θα φανταζόταν να έχει τέτοια πορεία, όταν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με τον Εθνικό Σοχού. Το 2012, έπειτα κι από ένα πέρασμα από τις Ακαδημίες του Ηρακλή, ξεκίνησε η περιπέτεια το Αθανασιάδη στην πρώτη κατηγορία πρωταθλήματος Ελλάδος, μιας και μεταγράφηκε στον Πανθρακικό.

Με την ομάδα της Κομοτηνής, κατέγραψε 62 εμφανίσεις κι αυτές ήταν αρκετές για να πείσουν τους ανθρώπους του Αστέρα Τρίπολης να τον αποκτήσουν το 2016. Στην Τρίπολη, ο Έλληνας κίπερ παρέμεινε για τρία χρόνια και υπερασπίστηκε 58 φορές την εστία των Αρκάδων. Από τους «κιτρινομπλέ» έμεινε ελεύθερος του 2019 και τότε η ΑΕΚ τον έκανε δικό της. Ωστόσο την πρώτη του σεζόν στην Ένωση δεν κατέγραψε κάποια συμμετοχή.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας κάθισε κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης 21 φορές, έχοντας δεχθεί 32 τέρματα ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του 5 φορές. Στην δεύτερη του χρονιά με τα «κιτρινόμαυρα» μοιράστηκε το ρόλο του βασικού τερματοφύλακα με τον Τσιντώτα, ωστόσο κανένας εξ αυτών δεν κατάφερε να καλύψει επάξια το κενό που άφησε ο Βασίλης Μπάρκας. Ετσι λοιπόν αποφασίστηκε φέτος να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Σέριφ Τίρασπολ, στην Μολδαβία, μιας και η έλευση του Τσίτσαν Στάνκοβιτς «γέμισε» τα γκολπόστ της Ένωσης.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ πάντως, βγαίνουν κερδισμένοι από τις εμφανίσεις του Αθανασιάδη και τις νίκες της Σέριφ στο Champions League, καθώς στη μεταξύ τους συμφωνία για τον δανεισμό του Αθανασιάδη είχε μπει και όρος για επιπλέον χρήματα προς τους «κιτρινόμαυρους», χωρίς ωστόσο να υπάρχει οψιόν αγοράς στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η μεγάλη έκπληξη του Champions League ήταν δίχως αμφιβολία η Σερίφ Τιρασπόλ. Η πρωταθλήτρια Μολδαβίας έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League. O Αθανασιάδης αγωνίστηκε και στα οκτώ παιχνίδια για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στα έξι από αυτά. Το έργο του Έλληνα κίπερ, δεν σταμάτησε εκεί καθώς συνέχισε και τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και στους ομίλους.

🔎 | FOCUS



Sheriff Tiraspol's goalkeeper Giorgos Athanasiadis was majestic at Santiago Bernabeu tonight:



🧤 10 saves

📥 6 saves from inside the box

🥊 1 punch

🧲 1 interception

👌 48 touches

👟 23/34 accurate passes

📈 8.9 SofaScore rating



Take a bow! 👏👏#UCL pic.twitter.com/qFw3ucaIVL