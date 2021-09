Μίλαν: Κατεβάζει τις τιμές των εισιτηρίων μετά την κατακραυγή (pic)

Σε αισθητή μείωση στις τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες του Champions League προχωρά η Μίλαν, μετά το κράξιμο που δέχθηκε από τους οπαδούς της.

Σε επαναξιολόγηση στις τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες του Champions League προχωρά η Μίλαν.

Οι αρχικές (πολύ υψηλές) τιμές που είχαν ανακοινώσει οι Ροσονέρι προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των οπαδών, γεγονός που ανάγκασε το σύλλογο να επανεξετάσει το ζήτημα και να προχωρήσει σε αισθητή μείωση των τιμών.

Πλέον, το πιο φθηνό εισιτήριο κοστίζει 39 ευρώ, 30 ευρώ δηλαδή λιγότερα σε σχέση με την αρχική του τιμή. Αντίστοιχες τροποποιήσεις έχουν γίνει και στις υπόλοιπες τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες μετά το... κράξιμο επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πάντως, η δυσαρέσκεια παραμένει στις τάξεις των οπαδών, αφού εξακολουθούν να κατηγορούν τη διοίκηση πως ακόμα και με τη νέα μείωση, τα εισιτήρια της ομάδας τους είναι πιο ακριβά σε σύγκριση με εκείνα της Ίντερ...

🚨 Milan have released their new tickets price for the Champions League. Minimum price now is €39 pic.twitter.com/yPAfDI06Bm