Ποτσετίνο: «Ελπίζω να κερδίσω κι άλλους τίτλους, αλλά ο πρώτος θα είναι πάντα ξεχωριστός» (pic)

Μπορεί να μην βρίσκεται ούτε μήνα στη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μέσα σε ένα ελάχιστο διάστημα κατάφερε να οδηγήσει τους Παριζιάνους στην πρώτη κούπα του 2021.

Οι Παριζιάνοι επικράτησαν της Μαρσέιγ στον τελικό του Super Cup Γαλλίας με 2-1 και ο Αργεντινός τεχνικός δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά του γι' αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν αξίζει αυτή τη νίκη, κάναμε έναν καλό αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, τον Λεονάρντο (αθλητικός διευθυντής), τον Νασέρ (Αλ Κελαιφί, πρόεδρος). Σημειώνουμε πρόοδο σε όλους τους τομείς όπου θέλουμε να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας. Έχουμε μια ομάδα πολύ έξυπνων παικτών, με μεγάλη προσαρμοστικότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ελπίζω να κερδίσω και άλλους τίτλους, αλλά ο πρώτος θα είναι πάντα ξεχωριστός. Η ομάδα έχει δείξει μεγάλη ωριμότητα, έχει μάθει από τα λάθη της».

Pochettino after 2,001 days as Spurs manager: ...

Pochettino after 11 days as PSG manager: Wins the Trophee des Champions pic.twitter.com/2qU88yhQye

