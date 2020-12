Ο Βραζιλιάνος αστέρας των Παριζιάνων στα τελευταία λεπτά της Κυριακάτικης αναμέτρησης όπου η ομάδα του Τόμας Τούχελ υπέστη την ήττα με το τελικό 1-0, δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα και φάνηκε να πατάει πολύ στραβά το αριστερό του πόδι υπό την πίεση και του αντιπάλου που έπεσε για να τον σταματήσει.

Ο «Νέι» χρειάστηκε φορείο για ν' αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ, έβαλε και τα κλάματα από τον πόνο, με άπαντες στην Παρί πλέον να περιμένουν τ' αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής...

Neymar was stretchered off at the end of PSG-Lyon with an ankle injury. pic.twitter.com/6yEDIx2KZO

