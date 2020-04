Η Ναντίν Γκονσάλβες η οποία διανύει το 52ο έτος της ηλικίας της, έχει χωρίσει με τον πατέρα του Νεϊμάρ, και ζει τον έρωτα της με τον 22χρονο, Τιάγκο Ράμος.

Ο Νεϊμάρ από την πλευρά του δεν φαίνεται πως έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα μιας και θέλει να βλέπει την αγαπημένη μητέρα του ευτυχισμένη.

Μάλιστα ο Βραζιλιάνος άσος της Παρί, ευχήθηκε τα καλύτερα σε σχόλιο, σε φωτογραφία της μητέρας του με τον Τιάγκο Ράμος στο Instagram.

Ο νέος έρωτας της Ναντίν Γκονσάλβες έχει δηλώσει μεγάλος φαν της Ρεάλ Μαδρίτης ενώ το τελευταίο διάστημα το όνομα του Νεϊμάρ, συνδέεται με την Μπαρτσελόνα.

Ολα αυτά συνέβαλαν ώστε η οικογένεια του Νεϊμάρ να βρεθεί στο επίκεντρο αυτές τις μέρες.

Brazil is quite a fascinating country. pic.twitter.com/mUk2Nj9hNe

- Waking up to find out that Neymar (28) has a new stepdad (22) who is now happily in love with Neymar's mother (52) while her ex-husband (55) shows his happiness for them underneith their Instagram post.

Neymar's mother is now dating a 22-year old lad after splitting from her husband. That means Neymar's stepdad is 22 years old, 6 years younger than Neymar.

Neymar's family at it again. pic.twitter.com/CioN6ElXZj

— FutbolBible (@FutbolBible) April 12, 2020