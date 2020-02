Κύπελλο Ελλάδας με αμέτρητες αγορές στη Vistabet.gr. (21+)

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, όταν έχει κέφια και έμπνευση, μπορεί να «διαλύσει» όποιον βρεθεί μπροστά του.

Στο ματς της Τετάρτης με αντίπαλο τη Σεντ Ετιέν, ο Παγιέ από αριστερά πάτησε στην περιοχή και αρχικά «χόρεψε» τον... κακόμοιρο Εμβιλά που είχε πέσει πάνω του να τον μαρκάρει.

Αφού τον πέταξε δεξιά, σούταρε... σχεδόν στην ευθεία με το αριστερό για να σκοράρει στην κλειστή γωνία με τον γκολκίπερ να έχει βγει από τη θέση του!

Dimitri Payet.. the ultimate ‘streets will never forget

pic.twitter.com/cbh1xF42Xd

— Top Videos (@10TopVideos) February 6, 2020