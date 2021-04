Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως εφόσον ο οδηγός του Τζουάν Λαπόρτα πήγε να πάρει τους Μίνο Ραϊόλα και Αλφ Ιγκε Χάαλαντ από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, πραγματοποιήθηκε αμέσως ραντεβού με τους «μπλαουγκράνα».

Οι Καταλανοί θέλησαν να συζητήσουν με την πλευρά του Νορβηγού σούπερ σταρ της Ντόρτμουντ που ήδη αναζητά την επόμενη ομάδα του μετά το πέρασμα από την Βεστφαλία και το κλίμα ήταν αρκετά θετικό στη συζήτηση.

Οποιαδήποτε αναφορά για κουβέντα περί συνεργασίας ή ταύτιση αποψέων για πιθανή συνεργασία από το καλοκαίρι και μετά χαρακτηρίζεται ως πολύ μακρινή, όμως, δεν παύει να έγινε ένα καλό πρώτο βήμα όπως όλα δείχνουν...

Mino Raiola will meet/talk also with other top clubs in the next weeks... and Bayern Münich are *not* in the race for this summer. Raiola also met with BVB this week to discuss about the price as Haaland’s clause will be NOT valid in 2021, only in July 2022. #Haaland

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021