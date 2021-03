Ο 20χρονος επιθετικός με 4 τέρματα και 2 ασίστ σε 215 λεπτά συμμετοχής την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στον Αίαντα, στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα κάθε 36 λεπτά παρουσίας του στο γήπεδο και από τη νέα σεζόν ξέρει πως θα πάρει πλέον τις ευκαιρίες του στην Bundesliga με τη φανέλα της Λειψίας.

Οι «ταύροι» ανακοίνωσαν την υπογραφή συμβολαίου μαζί του μέχρι και το 2025, με τον 19χρονο να έχει κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο με τον Άγιαξ μόλις τον Οκτώβρη του 2020!

Είναι ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του κλαμπ του Άμστερνταμ, όμως, οι Ολλανδοί τον αφήνουν ελεύθερο και στην Λειψία το εκμεταλλεύτηκαν...

Brian #Brobbey is a Bull!

We're delighted to announce the signing of Brian #Brobbey on a four-year deal from @AFCAjax in summer 2021.

#RBLeipzig pic.twitter.com/DJqkSstnSp

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 12, 2021