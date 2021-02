Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπάγερν Μονάχου και η μεξικανική Τίγκρες θα βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό του 18ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στάδιο Αλ Ραγιάν του Κατάρ (20:00).

Ωστόσο, οι Βαυαροί θα παραταχθούν με μία σημαντική απουσία. Αυτή του Τόμας Μίλερ, καθώς σύμφωνα με το «Sky Sport» της Γερμανίας, ο 31χρονος μέσος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό κι έτσι ο Χάνσι Φλικ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στο σημαντικό παιχνίδι με την Τίγκρες.

Müller tested positive yesterday after training. He is out of tonight's Club World Cup final. Official confirmation from FIFA and FC Bayern to follow shortly [@SkySportNewsHD] https://t.co/gLJeJAnSLL

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 11, 2021