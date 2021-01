Ο σύλλογος του Βερολίνου έχει φτάσει πλέον να δίνει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία και να μην μπλέξει πολύ πιο σοβαρά με τα σενάρια υποβιβασμού, πράγμα που έκανε τους διοικούντες ν' αποφασίσουν ότι έπρεπε να υπάρξει αλλαγή στο πρόσωπο στην τεχνική ηγεσία.

Κι όχι μόνο εκεί, αλλά και στο κομμάτι της φιλοσοφίας, αφού απομακρύνθηκε και ο μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής, Μίκαελ Πρετζ.

Μέχρι νεοτέρας, χρέη προπονητή θα εκτελέσει ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Άρνε Φρίντριχ!

Ο Λαμπαντία βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από τον Απρίλη ​του 2020, όμως η φετινή σεζόν μετατράπηκε σε έναν μεγάλο εφιάλτη...

Hertha BSC have parted ways with head coach Bruno #Labbadia and managing director for sport Michael #Preetz. pic.twitter.com/p1IxqfHUji

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) January 24, 2021