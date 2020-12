Ο διασυρμός από τη Στουτγκάρδη (1-5), που ήταν και η 3η σερί εντός έδρας ήττα, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι για τον Λουσιέν Φαβρ στη Ντόρτμουντ. Αφού η «Bild» αποκάλυψε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, οι Βεστφαλοί προχώρησαν επίσημα στην απόλυση του Ελβετού τεχνικού και μέχρι τις αρχές του νέου χρόνου αναμένεται να πορευτούν με τον μέχρι πρότινος βοηθό του, τον 38χρονο Έντιν Τέρζιτς.

Ο 63χρονος coach αποχωρεί από το «Signal Iduna Park» μετά από 27 μήνες στο τιμόνι της Μπορούσια, με την οποία έφτασε μέχρι τη 2η θέση σε δύο σερί σεζόν της Bundesliga. Μοναδικός τίτλος που κατέκτησε με τους Βεστφαλούς ήταν το γερμανικό Σούπερ Καπ το 2019. Συνολικά κάθισε στην άκρη του πάγκου της Ντόρτμουντ για 110 παιχνίδια, με ρεκόρ 68 νίκες, 17 ισοπαλίες και 25 ήττες.

Όσο αφορά τον διάδοχο που θα τον αντικαταστήσει μόνιμα, ο Μάρκο Ρόζε της Γκλάντμπαχ φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί, με δημοσίευμα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο να κάνει λόγο για κατ' αρχήν συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό για να αναλάβει τον Ιούνιο του 2021.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Μίκαελ Τσορκ, δήλωσε λίγο μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου»: «Ήταν δύσκολο για μας να κάνουμε αυτό το βήμα. Ωστόσο, άπαντες πιστεύουμε ότι η επίτευξη των φετινών μας στόχων βρίσκεται σε κίνδυνο, λόγω της πρόσφατης αρνητικής πορείας και με δεδομένη την κατάσταση, έπρεπε να αναλάβουμε δράση».

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Φαβρ, μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων την Κυριακή (13/12), εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη: «Είναι κρίμα που χωρίζουμε εδώ τους δρόμους μας. Είχαμε δύο πολύ επιτυχημένες χρονιές και μια ομάδα που θα πετύχαινε και στη φετινή σεζόν. Ακόμα είμαι πεπεισμένος για αυτό».

