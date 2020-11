Είναι γνωστό πως το μέτρο σύγκρισης της ποιότητας οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή, ακόμα και του Λιονέλ Μέσι, για τους Άγγλους θα είναι πάντοτε αν θα μπορεί ο κάθε αστέρας να καταφέρει να κάνει τη διαφορά σε ένα... κρύο, βροχερό βράδυ με αέρα στο Στόουκ.

Ο Τόμας Μίλερ έχει μάθει αυτή την ατάκα και την χρησιμοποίησε για το παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου στην Στουτγκάρδη, λέγοντας χαρακτηριστικά μετά το ματς:

«Πως το λένε οι Άγγλοι... Σαν ένα βράδυ με αέρα στο Στόουκ! Είχε αέρα, η Στουτγκάρδη δεν είναι Στόουκ, όμως είναι πολύ καλή ομάδα που παίζει αρκετά καλά τον τελευταίο καιρό...».

