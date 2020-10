Ντόρτμουντ: Ο κορονοϊός άδειασε ξανά το Signal Iduna Park... (pics & vid)

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε ότι παραμένει το αδιαμφισβήτητο αφεντικό στην κοιλάδα του Ρουρ και επικράτησε της Σάλκε με το τελικό 3-0 το απόγευμα του Σαββάτου.

Δυστυχώς για την ομάδα του Φαβρ και φυσικά για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, το μεγάλο ντέρμπι έλαβε χώρα μπροστά σε μόλις 300 οπαδούς στους οποίους επετράπη η είσοδος στο Signal Iduna Park.

Τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τέτοια που το γήπεδο της Ντόρτμουντ άδειασε ξανά και έχασε την «ψυχή» του, μόλις λίγο καιρό μετά τους 11.500 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στις εξέδρες και είχαν ανατριχιάσει όλο τον κόσμο, θυμίζοντας σε όλους τις πανέμορφες, προ – κορονοϊού εικόνες...

A Revierderby with only 300 fans in attendance #BVBS04 #BVB #S04 pic.twitter.com/2jhT3gGkhX

Best fans in the world, thank you, Borussen! pic.twitter.com/r6MTK4zTmn

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 24, 2020