Μπάγερν – Ντόρτμουντ 3-2: Δικό της και το Σούπερ Καπ Γερμανίας με ήρωα τον Κίμιχ (vids)

Αυτή η ομάδα είναι ευλογημένη. Τελεία και παύλα. Εκεί που έδειχνε (και δεν είχε) δυνάμεις, εκεί που η Μπορούσια Ντόρτμουντ πατούσε πιο καλά στο γήπεδο, η Μπάγερν Μονάχου βρήκε ΜΙΑ φάση και, με ήρωα τον Γιόσουα Κίμιχ, επικράτησε με 3-2 των Βεστφαλών και κατέκτησε ΚΑΙ το Σούπερ Καπ Γερμανίας.

Η ομάδα του Χάνζι Φλικ έχει πλέον πέντε τρόπαια (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League, Σούπερ Καπ Ευρώπης, Σούπερ Καπ Γερμανίας) και, εφόσον διεξαχθεί το Μουντιάλ Συλλόγων, θα διεκδικήσει το «6 στα 6», το οποίο έχει κάνει μόνο η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα, το 2009.

Με καλό ρυθμό το πρώτο 45λεπτο και την Μπάγερ, ως συνήθως, πιο ουσιαστική και αποτελεσματική. Οι Βαυαροί, οι οποίοι ασκούσαν κατά διαστήματα ασφυκτική πίεση ψηλά στην άμυνα της Ντόρτμουντ, προηγήθηκαν με αντεπίθεση ύστερα από... κόρνερ της Μπορούσια!

Τόμας Μίλερ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνδυάστηκαν και ο Πολωνός σέρβιρε την μπάλα στον Κορεντέν Τολισό ο οποίος, με διπλή προσπάθεια, νίκησε τον Μάρβιν Χιτς και άνοιξε το σκορ (18').

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα, αλλά έπαιρναν κακές αποφάσεις στην τελική προσπάθεια και αυτό, βεβαίως, δεν θα μπορούσε να μείνει ατιμώρητο από την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις σέντραρε από τα αριστερά, ο Μίλερ έπιασε στον ύπνο την άμυνα των Βεστφαλών και, με κεφαλιά, έδινε στην Μπάγερν ένα προβάδισμα που έμοιαζε (σχεδόν) τελειωτικό (32').

Δεν ήταν, όμως, αφού εφτά λεπτά αργότερα, η Ντόρτμουντ ήταν αυτή που πίεσε ψηλά, προκάλεσε το λάθος του Μπενζαμέν Παβάρ και ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάααλαντ σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γιούλιαν Μπραντ, ώστε να δώσει νέο ενδιαφέρον στον τελικό (39').

Στο δεύτερο ημίχρονο, η... μπαταρία της Μπάγερν έδειξε να αδειάζει και η Ντόρτμουντ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ομάδα του Λουσιέν Φαβρ, αφού έχασε μια μοναδική ευκαιρία με τον Τομάς Μενιέ, ισοφάρισε σε 2-2 με τον Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ (55'), ύστερ από κλέψιμο και κάθετη πάσα του Τόμας Ντιλέινι.

Ο Νορβηγός άγγιξε και την ολική ανατροπή λίγο αργότερα, αλλά ο Νόιερ αποδείχθηκε καθοριστικός, όπως και στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Καθοριστικός γιατί, στο 82', ο Κίμιχ έκλεψε την μπάλα από τον Ντιλέινι, συνδυάστηκε με τον Λεβαντόφσκι και, με απίθανη διπλή προσπάθεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ντόρτμουντ και τον αρχηγό του να σηκώνει άλλη μια κούπα τη φετινή-περυσινή σεζόν.

