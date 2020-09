Τιάγκο: «Δεν είπα ποτέ ότι φεύγω από την Μπάγερν»

Ο Τιάγκο αποτελεί τον διακαή πόθος του Γιούργκεν Κλοπ. Ειδικά, μετά την πιθανή αποχώρηση του Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο Γερμανός τεχνικός επιθυμεί σαν τρελός την ένταξη του παίκτη στο ρόστερ. Μάλιστα, αγγλικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι πρωταθλητές Αγγλίας, ήταν σε συνεχείς συζητήσεις με τον Ισπανό άσο και την Μπάγερν, για την μεταγραφή του.

Μάλιστα, η διοίκηση της Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να προσφέρει το ποσό των 19 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν, την ίδια στιγμή όπου οι απαιτήσεις των Γερμανών, αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμα και ο ίδιος παλαιότερα είχε τονίσει πως το μέλλον του στους Βαυαρούς, μοιάζει αβέβαιο. Παρ' όλα αυτά, με νέες του δηλώσεις ξεκαθάρισε πως η αποχώρησή του από τον γερμανικό σύλλογο, μόνο δεδομένη δεν είναι.

«Ποτέ δεν είπα ότι φεύγω από την Μπάγερν. Κάθε χρόνο με στέλνετε σε διαφορετική ομάδα. Το μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι στις υποχρεώσεις της εθνικής Ισπανίας και μόνο. Δεν με νοιάζει τι γράφεται ή λέγεται για μένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Thiago in Spain press conference: "I have not told anyone that I'm leaving. Every year, they put me in a different club. For me my future is tomorrow's game (against Ukraine) and there is nothing more to say. I neither care nor am I interested. What interests me is tomorrow" pic.twitter.com/PF001MP1Zh

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 5, 2020