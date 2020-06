Κλαμπ Μπριζ, Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον Ντόρτμουντ και επίσημα για τον Τόμας Μενιέ.

Μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κλεισμένη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ο Βέλγος διεθνής δεξιός μπακ υπέγραψε στους Βεστφαλούς ως ελεύθερος και ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2024.

Έτσι, η Μπορούσια ολοκλήρωσε την πρώτη θερινή της μεταγραφή με τον ποιοτικό 28χρονο αμυντικό που αποχώρησε από την Παρί μετά από 4 χρόνια και απέκτησε... μαξιλαράκι στην περίπτωση που δεν καταφέρει να κρατήσει στις τάξεις της τον Ασράφ Χακίμι.

Borussia Dortmund have completed the signing of Thomas Meunier on a contract until 2024! pic.twitter.com/OLIuvBUyzA

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020