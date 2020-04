Μπάγερν: Αποσύρει το ενδιαφέρον της για Σανέ και κοιτάζει Βέρνερ (pic)

Στην Γερμανία και στη Bundesliga οι ομάδες Ντόρτμουντ , Σάλκε και Βόλφσμπουργκ επέστρεψαν στις προπονήσεις αλλά κάτω από αυστηρούς όρους.

Η Μπάγερν δεν έχει ακολουθήσει ακόμα το παράδειγμα τους, ωστόσο έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, το καλοκαίρι οι «Βαυαροί» είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του Σανέ. Ο τραυματισμός του έμπειρου μεσοεπιθετικός της Σίτι, άλλαξε τα δεδομένα και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «kicker.de» δύσκολα θα προχωρήσει αυτό το deal.

Ετσι, η Μπάγερν στρέφει την προσοχή της στην περίπτωση του επιθετικού της Λειψίας, Τίμο Βέρνερ. Ο υψηλόσωμος επιθετικός διανύει μία εξαιρετική φόρμα φέτος και μεγάλες ομάδες τον έχουν βάλει ήδη στη λίστα τους.

Bayern Munich are set to abandon their interest in Sane and could pursue a deal for Werner instead, reports Kicker pic.twitter.com/N89fkoMRJD

— Goal (@goal) April 2, 2020