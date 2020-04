Ξεκίνησαν τις προπονήσεις οι παίκτες της Σάλκε ανά ζεύγη (pics)

Οι ποδοσφαιριστές της Σάλκε ακολούθησαν το παράδειγμα της Ντόρτμουντ και της Βόλφσμπουργκ οι οποίες ξεκίνησαν τις ομαδικές τους προπονήσεις πριν από λίγες ημέρες.

Το γερμανικό πρωτάθλημα έχει αναβληθεί τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου, όπως και τα υπόλοιπα της Ευρώπης, ωστόσο η διοίκηση της Σάλκε θέλησε να συγκεντρώσει τους παίκτες για ομαδική προπόνηση.

Οι σκηνές ήταν λιγάκι πρωτόγνωρες καθώς οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου, ήταν απλωμένοι σε τεράστιους ανοιχτούς χώρους του γηπέδου κρατώντας απόσταση ο ένας από τον άλλον.

Παρ' όλα αυτά η κατάσταση της έξαρσης του Covid-19 χειροτερεύει καθώς τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τους 73 χιλιάδες, με τους θανάτους να υπολογίζονται μέχρι στιγμής στους 793.

Οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου της Γερμανίας, ελπίζουν πως με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις θα μειωθεί ο φόβοςφόβο σχετικά με τον ιό και θα επιτραπεί να ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική σεζόν, ακόμα και χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες.

