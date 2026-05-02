Η Σάλκε έκανε το καθήκον της απέναντι στη Ντίσελντορφ, επικράτησε 1-0 κι επέστρεψε στα σαλόνια της Bundesliga μετά από απουσία τριών ετών.

Η Σάλκε επέστρεψε εκεί που ανήκει! Μετά από τρία χρόνια βυθισμένοι στη Bundesliga, οι Βασιλικοί Μπλε έκαναν το χρέος τους απέναντι στην Ντίσελντορφ μπροστά στον κόσμο τους κι επικύρωσαν την άνοδο στη Bundesliga. Η Σάλκε χρειαζόταν τη νίκη ώστε να σφραγίσει από την 31η αγωνιστική το εισιτήριο του προβιβασμού και δεν απογοήτευσε τους οπαδούς της που μαζεύτηκαν το γήπεδο για να στήσουν το δικό τους πάρτι στις εξέδρες.

Το γκολ του Κάραμαν στο 15 αποδείχθηκε αρκετό ώστε οι γηπεδούχοι να επιβληθούν με 1-0 και να φτάσουν τους 67 βαθμούς στην κατηγορία, σφραγίζοντας και μαθηματικά την επιστροφή στα σαλόνια της Bundesliga. Οι Βασιλικοί Μπλε είχαν υποβιβαστεί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια πίσω στο 2023 και μια τριετία βολόδερναν στα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας στη Γερμανία.

Ο εφιάλτης ωστόσο και τα χρόνια ανυποληψίας έφτασαν στο τέλος τους με τη νίκη επί της Ντίσελντορφ, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμό στις εξέδρες που είχαν περίμεναν με κομμένη την ανάσα το σφύριγμα της λήξης.