Η Μπάγερν Μονάχου μαζί με τις Ντόρτμουντ, Λειψία και Λεβερκούζεν θα συνεισφέρουν 20 εκατομμύρια ευρώ για την οικονομική στήριξη των ομάδων της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Αυτό, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα κλαμπ που θα αντιμετωπίσει προβλήματα με τις πληρωμές όσο καιρό γίνει εμφανής ο οικονομικός αντίκτυπος του κορονοϊού που πλήττει τον κόσμο...

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας θα είναι εκείνη που θα αποφασίσει το μοίρασμα και τις ομάδες που θα χρειάζονται πιο άμεσα την οικονομική «ένεση» σε μια κίνηση άξια παραδειγματισμού από τις υπόλοιπες μεγάλες Λίγκες...

Borussia Dortmund, along side with the three other German Champions League clubs, will make €20 million of financial support available for clubs of the Bundesliga and 2. Bundesliga. pic.twitter.com/ZHHAvmrKh7

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 26, 2020