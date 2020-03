Ο «Λέβα» ήταν από τους πιο καυτούς στράικερ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά στο πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου μη αφήνοντας ούτε μια συμμετοχή του δίχως να βρει δίχτυα!

Βέβαια, η Μπάγερν Μονάχου δεν διεκδικούσε τόσο άνετα την κορυφή της Bundesliga, αλλά με τον Πολωνό να διανύει περίοδο απίστευτου φορμαρίσματος, οι Βαυαροί δεν είχαν κανέναν φόβο.

Το γερμανικό DW προσπάθησε με τεράστια δυσκολία να ξεχωρίσει τρία από τα καλύτερα φετινά γκολ του Λεβαντόφσκι και τα παρουσιάζει...

Picking Robert Lewandowski's top three goals this season wasn't easy.

But someone has to do it pic.twitter.com/Gg0ph9g66T

— DW Sports (@dw_sports) March 23, 2020