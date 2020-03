Οπαδοί Μπάγερν σε Ρουμενίγκε: «Παίρνετε ματωμένα λεφτά από Κατάρ»! (pic)

Ο πόλεμος μεταξύ της διοίκησης της Μπάγερν και των οπαδών της, ο οποίος ξέσπασε μία βδομάδα πριν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ και είχε ως επίκεντρο τον πρόεδρο της τελευταίας, συνεχίζεται ακόμα πιο έντονος. Την Κυριακή το απόγευμα, στο ματς με την Μάιντς στην “Αλιάντς Αρένα”, οι οργανωμένοι απάντησαν στον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, που τους είχε κατηγορήσει πως “πρεσβεύουν το άσχημο πρόσωπο του ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί ανάρτησαν πανό, γράφοντας: «Το πολύ άσχημο πρόσωπο της Μπάγερν το δείχνουν εκείνοι που παίρνουν ματωμένα λεφτά από το Κατάρ». Και τα επεισόδια θα συνεχιστούν...

Bayern Munich CEO Karl-Heinz Rummenigge said that the protests against Dietmar Hopp show "football's ugly face."

Bayern Munich group Munich's Red Pride's response:

"The very ugly face of #FCBayern is shown by those who take blood money from Qatar!"

@BILD_Bayern #FCBFCA pic.twitter.com/qiviNynmQi

— DW Sports (@dw_sports) March 8, 2020