Η Ντόρτμουντ ενεργοποίησε την ρήτρα αγοράς του Τσαν

Στις 31 Ιανουαρίου η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Έμρε Τσαν από την Γιουβέντους ως το τέλος της σεζόν, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Γιατί όμως να περιμένει μέχρι τότε; Ανήμερα του αγώνα κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League (18/2, 22:00), οι κιτρινόμαυροι μέσω νέας ανακοίνωσης έκαναν γνωστό ότι ενεργοποίησαν την ρήτρα των 30 εκατομμυρίων για να τον εντάξουν από τώρα, μόνιμα στο δυναμικό τους, ως το καλοκαίρι του 2024.

Μάλιστα, την είδηση επιβεβαίωσε και η Μεγάλη Κυρία με δική της ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Borussia Dortmund has activated the transfer of Emre Can from Juventus on a 4-year contract!

Cheers to many more, Mr. Can pic.twitter.com/VdiOir2M03

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 18, 2020