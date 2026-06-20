Χόφενχαϊμ: Πήρε τον Αλέξανδρο Σκέντερ από την Ομόνοια
Μεγάλο βήμα στην καριέρα του Αλέξανδρου Σκέντερ, ο οποίος άφησε την Κύπρο και την Ομόνοια για να γίνει μέλος της Χόφενχαϊμ. Ο 16χρονος εξτρέμ φέρεται να υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος του δίνει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές ομάδες της Bundesliga τα τελευταία χρόνια.
Ο Σκέντερ αποτελεί έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους Κύπριους ποδοσφαιριστές και είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, προερχόμενος από οικογένεια αθλητών - με το μήλο να πέφτει, όπως φαίνεται, κάτω από τη μηλιά... Τη σεζόν 2025/26 δε, μέτρησε τέσσερα τέρματα σε δώδεκα συμμετοχές στο πρωτάθλημα Κ17 με την Ομόνοια.
Exclusive: Hoffenheim have signed 16-year-old Alexandros Skender from Omonia Nicosia on a three-year contract. Left-footed right winger.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 20, 2026
Pictured here agent Christos Mylonas from Mylogram.🇨🇾 pic.twitter.com/gmsfCY0VkG
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