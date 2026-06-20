Η Χόφενχαϊμ απέκτησε τον 16χρονο εξτρέμ Αλέξανδρο Σκέντερ από την Ομόνοια.

Μεγάλο βήμα στην καριέρα του Αλέξανδρου Σκέντερ, ο οποίος άφησε την Κύπρο και την Ομόνοια για να γίνει μέλος της Χόφενχαϊμ. Ο 16χρονος εξτρέμ φέρεται να υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος του δίνει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές ομάδες της Bundesliga τα τελευταία χρόνια.

Ο Σκέντερ αποτελεί έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους Κύπριους ποδοσφαιριστές και είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, προερχόμενος από οικογένεια αθλητών - με το μήλο να πέφτει, όπως φαίνεται, κάτω από τη μηλιά... Τη σεζόν 2025/26 δε, μέτρησε τέσσερα τέρματα σε δώδεκα συμμετοχές στο πρωτάθλημα Κ17 με την Ομόνοια.